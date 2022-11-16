Боня «забила» стрелку Киркорову в Москве

Виктория Боня прилетела в российскую столицу из Монако для того, чтобы встретиться со своим обидчиком Филиппом Киркоровым.

«Передайте Киркорову, что я в Москве, он же хотел со мной встретиться», — пошутила Боня в соцсетях.

Напомним, конфликт между звездами разгорелся из-за ненавидящей Россию Наргиз. Король поп-сцены обрушился на певицу с оскорблениями, когда она упрекнула его в гастролях в Узбекистан.

«Понаехали тут», — жесткое заявила Наргиз.

Киркорова, разумеется, такой выпад разозлил, и он начал конфликт.

Правда, откуда не ждали прилетела Виктория Боня, которая обвинила Киркорова в ненависти к женщинам. И что началось…