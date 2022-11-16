Врущая Собчак продолжает зарабатывать деньги в России как ни в чем не бывало

Так называемая журналистка Ксения Собчак продолжает размещать в своих соцсетях рекламные посты, как будто ничего не было. Светская львица тайно вернулась в Москву и проходит свидетелем по уголовному делу.

В правоохранительных органах уже доказали, что Собчак владеет Telegram-каналом, который мог шантажировать людей за деньги. Также уже доказали, что бывшая ведущая «Дома-2» получила в марте гражданство Израиля.

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Но все эти факты Собчак упорно не подтверждает. Уверенно врет до конца, думая, что ей все сойдет с рук.