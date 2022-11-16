Без макияжа видны только скулы: Бузова в остромодной дубленке и с сумкой Yves Saint Laurent похвасталась лифтолуком

Ольга Бузова уже 18 лет строит карьеру и добилась больших успехов. Артистка на днях переехала в свою роскошную квартиру в Москве, где три года шел ремонт. Также она не перестает сниматься в новых проектах и демонстрировать роскошные наряды. Звезда регулярно пополняет гардероб.
Примечательно, что Ольга в последнее время все чаще предстает на публике в нарядах, которые позволяют ей подчеркнуть достоинства фигуры. Она носит мини-платья и обувь на каблуке. Это осенью артистка не раз отметилась на красных дорожках.
16 ноября Ольга покрасовалась в лифте без макияжа, а волосы она собрала в конский хвост. Телеведущая предстала в дубленке оверсайз черного цвета и ботинках на толстой подошве. Монохромный наряд дополняла плюшевая сумка Yves Saint Laurent. Она насладилась морозной погодой.
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Поклонники восхитились нарядом звезды. Но некоторые с трудом узнали Бузову без макияжа. Они отметили, что косметика преображает ее до неузнаваемости.
«Скулы так выпирают. Вообще другое лицо», «Крутой лучок», «Прям опухшая», «Оля, дубленка крутая», «С макияже точно лучше», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды