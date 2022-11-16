Без макияжа видны только скулы: Бузова в остромодной дубленке и с сумкой Yves Saint Laurent похвасталась лифтолуком

16 ноября Ольга покрасовалась в лифте без макияжа, а волосы она собрала в конский хвост. Телеведущая предстала в дубленке оверсайз черного цвета и ботинках на толстой подошве. Монохромный наряд дополняла плюшевая сумка Yves Saint Laurent. Она насладилась морозной погодой.

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