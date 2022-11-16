Словно сестры-близняшки, копии: Ирина Пегова вышла в свет с повзрослевшей дочкой

Публика ахнула, когда увидела 15 ноября Ирину Пегову в компании 16-летней дочки Татьяны Орловой на премьере голливудской кинокартины «Покерфейс».

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Родственницы оказались удивительно похожи друг на друга, хотя раньше многие сходились во мнении, что Татьяна все-таки больше напоминает своего отца – актера Дмитрия Орлова. Однако с возрастом наследница Ирины Пеговой преобразилась.

Сходство усиливал тот момент, что Ирина и Татьяна решили нарядиться на светский раут в одном стиле, примерив черные женственные платья.

Источник: КП.