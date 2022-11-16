«Она просто смотрела и обнимала»: найденная сестра Водяновой рассказала о первой встрече с мамой

Наталья Водянова призналась американскому Vogue, что у нее есть еще третья сестра Маша. Сейчас ее зовут Джениффер Бернс и живет она в США, куда ее увезли приемные родители.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

По словам модели, ее мать отказалась от новорожденной девочки из-за бедности. А когда Наталья Водянова стала хорошо зарабатывать, поспешила в Нижний Новгород, чтобы забрать малышку из детдома, но было поздно – ее удочерили. Поиски с детективами не дали результата.

Дженнифер всегда знала, что она приемная и родом из России. А после ДНК-теста в ней пришло письмо от сестер – Натальи Водяновой и Кристины Кусакиной.

«Мы тебя искали всегда», - написали они.

Потом произошла трогательная встреча с родной мамой.

«Она просто смотрела и обнимала меня. Это был интимный момент», — поведала Дженнифер.

По словам Водяновой, ее третья сестра – копия их матери.