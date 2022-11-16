Раймонд Паулс честно высказался о патриотизме и о военной подготовке в школах

Латвийский композитор Раймонд Паулс высказывается довольно редко, но зато каждая его фраза – продуманна и точна. Вот и сейчас Маэстро произнес вполне справедливые и искренние слова, прозвучавшие в преддверие Дня независимости Латвии, 18 ноября, особенно актуально.

«В советское время я проходил военную подготовку в музыкальной школе. Я считаю, что школы должны вернуть это и сейчас. Именно школы, потому что там этим еще можно управлять. С остальными будет сложнее, потому что большая часть уже отказывается идти служить… побегут искать справку от врача».

Музыкант напомнил о том времени, когда Латвия решила стать независимым государством.

«Я помню те времена, когда Латвия получила независимость… Люди с пылающим патриотизмом в сердце говорили: «Хоть с босыми ногами, но свободные!» Теперь все это прошло…»

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В заключение Раймонд Паулс кратко пояснил, как он понимает слово «патриотизм».