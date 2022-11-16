«Егорка как-то грубовато»: Уколова изменила имя двухмесячному сыну

В сентябре 2022 года Анастасия Уколова впервые стала мамой. У звезды сериалов «СашаТаня» и «Молодежка» родился сын.
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Актриса пока не показала наследника публике, зато раскрыла его имя. Малыша назвали Егором. Правда, в итоге звезда решила, что поторопилась с выбором, и стала называть сына иначе.
«Нашего мальчика зовут Гоша. В свидетельстве о рождении написано — Егор Юрьевич. Но ласково называем Гоша, потому что увидели его и поняли, что Егорка как-то для него еще грубовато. Ну, а как вырастет, сам решит», — рассказала Анастасия.
Напомним, Уколова счастлива в браке с другом детства Юрием, за которого вышла замуж после развода с режиссером Антоном Зенковичем. Актриса скрывает супруга от любопытных глаз.