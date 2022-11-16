«Егорка как-то грубовато»: Уколова изменила имя двухмесячному сыну

«Нашего мальчика зовут Гоша. В свидетельстве о рождении написано — Егор Юрьевич. Но ласково называем Гоша, потому что увидели его и поняли, что Егорка как-то для него еще грубовато. Ну, а как вырастет, сам решит», — рассказала Анастасия.