Пегова глубоким декольте в пикантной зоне затмила всех на премьере: в глаза смотреть невозможно (фото)

Ирина Пегова произвела фурор своим декольтированным платьем на запах, явившись в нем на премьеру голливудского фильма «Покерфейс» 15 ноября, сообщает КП.
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Выдающиеся аппетитные формы произвели впечатление на гостей светского мероприятия. И это притом, что 44-летняя артистка в последнее время заметно похудела.
В итоге у Ирины Пеговой нарисовалась тонкая талия, которая на фоне бюста стала выглядеть особенно впечатляюще.
Ирина Пегова. Фото: Борис Кудрявов/ КП