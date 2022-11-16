Валя Карнавал улеглась на измятую простынь, задрав ноги выше головы

Валя Карнавал лишила поклонников дала речи, покуражившись в постели. Возлюбленная блогера Саши Стоуна прилегла на смятые простыни, задрав ноги выше головы. При этом юная тиктокерша покрасовалась в мини-шортиках, сверкнув стройной фигурой.
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Валя Карнавал в постели. Фото: соцсети
Ранее тиктокер Даня Милохин влепил обидную «пощечину» красотке Вале, обозвав ее неприятными словами. За свою пассию вступился Саша Стоун, буквально заставив блогера извиниться.