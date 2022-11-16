Валя Карнавал улеглась на измятую простынь, задрав ноги выше головы

Валя Карнавал лишила поклонников дала речи, покуражившись в постели. Возлюбленная блогера Саши Стоуна прилегла на смятые простыни, задрав ноги выше головы. При этом юная тиктокерша покрасовалась в мини-шортиках, сверкнув стройной фигурой.

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