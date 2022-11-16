«Как стать принцессой» теперь будет без Энн Хэтэуэй

На студии Disney началась работа над третьей частью знаменитого фильма «Как стать принцессой». В двух первых частях главную роль исполнила голливудская актриса Энн Хэтэуэй. Но теперь, кажется, ее решили заменить. Во всяком случае заключать с ней контракт Disney не торопится.

При этом Энн очень тепло отозвалась о продолжении истории, которую полюбили все девочки, мечтающие стать принцессами.

Первый фильм, напомним, вышел еще в 2001 году. В нем рассказывалось о девушке, которая внезапно узнала о том, что она — наследница королевского престола, и это принесло в ее жизнь огромные изменения.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Как сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на зарубежные источники, сценарий к третьей части написала Адрита Мукерджи, продюсером стала Дебра Мартин Чейз.