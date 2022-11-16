Водянова вспомнила, как впервые встретилась со своей тайной сестрой в детдоме: «Пообещала, что увидимся»

Наталья Водянова призналась американскому Vogue, что у нее не две сестры (Оксана и Кристина), а три. Есть еще Мария, от которой ее мама отказалась, когда только родила. Причем надоумила это сделать родительницу именно модель.

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Водянова заявила, что так они хотели уберечь крошку от нищеты, в которой жили сами. Журналистам модель рассказала о первой встрече с сестренкой в детдоме.

«Она поймала мой палец и крепко схватила. Маша уже была таким бойцом. И я в этот эмоциональный момент ей пообещала, что мы снова увидимся», — поведала жена французского миллионера Антуана Арно.

Позже, заверила топ-модель, к ней пришли хорошие заработки в Париже, и она, как только смогла, рванула в Нижний Новгород забирать сестренку, но было поздно — ее удочерили жители Северной Каролины.

Машу приемные родители нарекли Дженнифер Бернс, позже она решила сделать ДНК-тест и найти своих кровных близких. С удивлением девушка узнала, что ее родственница — известная во всем мире модель.