«Кожа натянута, морщины пропали!»: 73-летняя Пугачева ошеломила лицом без макияжа на вилле в Израиле

Алла Пугачева поделилась свежим фото с виллы в Израиле. Примадонна ошеломила лицом без макияжа, отсутствием морщин и видом упругой сияющей кожи. Фанаты тут же подметили, что их любимица помолодела и похорошела. Похоже, что теплый климат пошел Алле Борисовне на пользу.
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Алла Пугачева без макияжа. Фото: личный архив
Алла Пугачева не раз признавалась, что ей приходится следить за собой. Рядом с детьми - 9-летними двойняшками Гарри и Лизой певица хочет выглядеть мамой, а не бабушкой.
«Все молодится!», «Без макияжа даже лучше!», «Такая свеженькая», «Кожа натянута, морщины пропали», «Аллуся только молодеет», «Ну копия Кристи! Так похожи», - пишут фолловеры.