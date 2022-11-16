«Кожа натянута, морщины пропали!»: 73-летняя Пугачева ошеломила лицом без макияжа на вилле в Израиле

Алла Пугачева поделилась свежим фото с виллы в Израиле. Примадонна ошеломила лицом без макияжа, отсутствием морщин и видом упругой сияющей кожи. Фанаты тут же подметили, что их любимица помолодела и похорошела. Похоже, что теплый климат пошел Алле Борисовне на пользу.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».