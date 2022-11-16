Елена Цыплакова призналась в своих чувствах к Владимиру Ильину

Популярный актер Владимир Ильин празднует сегодня свой 75-летний юбилей. О своей дружбе с Ильиным рассказала актриса и режиссер Елена Цыплакова.

«Володечка очень добрый, очень внимательный и трепетный друг. Он совершенно потрясающий, гениальный артист. К сожалению, он у меня снимался только в одном проекте — это был фильм «На тебя уповаю». Играл дедушку маленькой героини.

Потрясающая работа! Фильм попал в «Британнику» как явление в российском кинематографе. Но он, правда, не был в прокате, потому что это была грустная картина, 1992 год. Володя совершенно уникальный артист, удивительный! И человек замечательный, очень добрый, светлый, теплый, нежный», - призналась Цыплакова.