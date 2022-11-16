Елена Цыплакова призналась в своих чувствах к Владимиру Ильину

Популярный актер Владимир Ильин празднует сегодня свой 75-летний юбилей. О своей дружбе с Ильиным рассказала актриса и режиссер Елена Цыплакова.
«Володечка очень добрый, очень внимательный и трепетный друг. Он совершенно потрясающий, гениальный артист. К сожалению, он у меня снимался только в одном проекте — это был фильм «На тебя уповаю». Играл дедушку маленькой героини.
Потрясающая работа! Фильм попал в «Британнику» как явление в российском кинематографе. Но он, правда, не был в прокате, потому что это была грустная картина, 1992 год. Володя совершенно уникальный артист, удивительный! И человек замечательный, очень добрый, светлый, теплый, нежный», - призналась Цыплакова.
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Актриса добавила, что Владимир Ильин делает свою работу радостно, с удовольствием.
«Знаете, личность всегда видна в работе артиста: что бы он ни играл, негодяя или еще кого-то, но при этом все равно личность просматривается — она чувствуется на уровне энергии.
И вот Володя такой яркий, запоминающийся артист, интересный и замечательный. Я от всей души его поздравляю, желаю ему здоровья, хорошего настроения, много работы, которая приносит радость! Поздравляю, люблю, сердечно обнимаю!» - цитирует Елену Цыплакову издание «РИА ФАН».