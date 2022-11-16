«На макушке - мочало! По бокам - соломка»: 73-летняя Пугачева показала ядреный начес из спутанных волос

Алла Пугачева в Израиле только хорошеет. В своем микроблоге Примадонна поделилась свежим фото, показав лицо без макияжа. Выглядит певица просто восхитительно. У нее почти нет морщин, кожа упругая и гладкая, словно у юной девушки.
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При этом поклонники обратили внимание на прическу Аллы Борисовны. Жена шоумена Максима Галкина* сделала стильную укладку с начесом на макушке. Изюминкой молодежного образа Примадонны стал ее любимый «старенький» паричок.
Алла Пугачева с пышной прической. Фото: соцсети
«Опять в парике?», «Замызганный шиньон!», «Волосы пышные!», «Молодая! Красивая», «На макушке - мочало! По бокам - соломка», «Пережгли при покраске», «Блонди? Молодит», - пишут фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента