«Сама не терпела»: Миро осудила Лолиту, которая предотвратила развод поклонников

Концерт Лолиты в Красноярске запомнится зрителям надолго. Звезда не только душевно выступила для сибиряков, но и смогла предотвратить развод семейной пары, которая пришла к ней на концерт.

Лолиту попросил вмешаться в его семейные отношения зритель из зала, жена которого собралась с ним разводиться после 20 лет брака. «Достало все», - сказала о причине такого решения недовольная супруга.

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Певица привела в пример свои официальные отношения (их было пять), в которых она не смогла прожить больше 12 лет (самый долгий – с Александром Цекало). И теплыми словами поддержки подтолкнула поссорившихся супругов к примирению.

Блогер Лена Миро осудила за это артистку. Она заметила, что сама знаменитость и не думала с кем-то и чем-то мириться и расставалась со своими мужьями, когда ей этого хотелось. А людям почему-то советует проявлять терпение.

«Молодец, Лолита! Правильно! Ты спасла отношения, решила все разногласия. Роза Сябитова отдыхает в сторонке. Сама при этом сколько раз не терпела? Разводилась и снова шла замуж, чтобы попытаться быть счастливой самой», - съязвила Лена Миро в своем ЖЖ.