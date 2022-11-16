«Предательство ради своих целей»: почему Пугачева сбежала из России

Отечественные знаменитости до сих пор активно обсуждают побег Аллы Пугачевой в Израиль. В беседе с 5-tv.ru своим мнением о Примадонне поделился экс-солист «Ласкового мая» Андрей Гуров.
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По мнению артиста, певица сбежала за границу и отказалась от поддержки родной страны для того, чтобы сохранить свои деньги.
«Скорее всего, это, скажем, финансовая составляющая. Просто люди захотели спрятать свои финансы, чтобы их не аннулировали, чтобы не было никаких санкций против них. И они пошли на это предательство ради своих целей», — высказался Гуров.
Музыкант предположил, что громкие заявление Пугачева делает из-за какого-то давления «извне», поскольку раньше она не высказывала никаких претензий и всегда поддерживала родину.
Напомним, Алла Борисовна с мужем и детьми перебралась в Израиль. Недавно артистка выставила на продажу свой подмосковный замок-особняк. Недвижимость оценили в миллиард рублей.