«Предательство ради своих целей»: почему Пугачева сбежала из России

Отечественные знаменитости до сих пор активно обсуждают побег Аллы Пугачевой в Израиль. В беседе с 5-tv.ru своим мнением о Примадонне поделился экс-солист «Ласкового мая» Андрей Гуров.

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По мнению артиста, певица сбежала за границу и отказалась от поддержки родной страны для того, чтобы сохранить свои деньги.