Лолита спасла пару от развода прямо на своем концерте: в конце целовались и плакали (видео)

Трогательный случай произошел на концерте Лолиты Милявской в Красноярске, пишет КП. На сцену к певице выскочил зритель и попросил ее о помощи.

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По словам поклонника, его жена решила с ним разойтись после 20 лет брака, и он уже не знал, как предотвратить это.

Лолита тут же ринулась в зал спасать положение. Обняла и поцеловала жену Ольгу и заверила ее, что такого мужика, который выпивает лишь иногда, с руками и ногами оторвут. А то, что усталость накопилась – это понятно, ведь столько времени вместе уже.

«Со мной никто столько не жил», - призналась звезда и запела песню «Целуй до взрывов водородных».

Семейная пара приняла это, как сигнал к действию. Собиравшиеся разводиться люди обнялись и стали целоваться, а публика рукоплескала, у кого-то навернулись на глазах слезы.