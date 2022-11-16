Стало известно, куда пропал и что происходит с 77-летним Юрием Антоновым

Юрий Антонов вышел на связь с журналистами после долгого затишья. Музыкант проходил лечение в Австрии. Эту клинику ему посоветовали доктора. Местные хирурги провели народному артисту России сложнейшую операцию, собрав его колено по частям. Можно сказать, что сустав Юрию Михайловичу заменили полностью. И хотя операция прошла успешно, боли у музыканта все еще есть.
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«Привыкнуть к постоянной боли и ограниченности в движении очень сложно», - заверил певец.
При этом народный артист России уже вернулся домой. Сейчас он находится в своем загородном доме, в окружении любимых животных. Возвращаться на сцену музыкант пока не планирует, говорит, что просто не потянет физически.
По материалам MK.ru