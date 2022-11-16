Стало известно, куда пропал и что происходит с 77-летним Юрием Антоновым

Юрий Антонов вышел на связь с журналистами после долгого затишья. Музыкант проходил лечение в Австрии. Эту клинику ему посоветовали доктора. Местные хирурги провели народному артисту России сложнейшую операцию, собрав его колено по частям. Можно сказать, что сустав Юрию Михайловичу заменили полностью. И хотя операция прошла успешно, боли у музыканта все еще есть.

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