Деньги водились, но было поздно: Водянова оправдалась за детдомовскую сестру

Наталья Водянова неожиданно вскрыла семейную тайну. Помимо нее и сестер Оксаны и Кристины, в ее семье еще была младшая сестра Маша.
Сейчас она живет в Северной Каролине, куда ее увезла приемная семья и нашла свою знаменитую родственницу, сделав тест ДНК. Модели ничего не оставалось делать, как признаться во всем.
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Впрочем, она настаивает, что сама искала сестру, но тщетно. А пока история распространяется по СМИ, все больше пользователей высказывается с осуждениями в адрес Водяновой.
Многие не понимают, почему она, сославшись на нищету, вместе с матерью отправила ее в детский дом, ведь с 16 лет она работала моделью в Париже, а в 18 у нее уже были отношения с английским лордом.
Однако Водянова утверждает, что она дескать не успела забрать сестренку из детского дома.
«Она поймала мой палец и крепко схватила. Маша уже была таким бойцом. И я в этот эмоциональный момент ей пообещала, что мы снова увидимся», - вспомнила Водянова в интервью Vogue US про первую встречу с сестренкой в детдоме.
По словам Водяновой, она приехала в Нижний Новгород, как только предоставилась первая возможность, но сестру к тому времени удочерили. Позже она пыталась найти Машу через сыщиков, но тщетно, утверждает Наталья Водянова.