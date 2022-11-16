Деньги водились, но было поздно: Водянова оправдалась за детдомовскую сестру

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Впрочем, она настаивает, что сама искала сестру, но тщетно. А пока история распространяется по СМИ, все больше пользователей высказывается с осуждениями в адрес Водяновой.

Многие не понимают, почему она, сославшись на нищету, вместе с матерью отправила ее в детский дом, ведь с 16 лет она работала моделью в Париже, а в 18 у нее уже были отношения с английским лордом.

Однако Водянова утверждает, что она дескать не успела забрать сестренку из детского дома.

«Она поймала мой палец и крепко схватила. Маша уже была таким бойцом. И я в этот эмоциональный момент ей пообещала, что мы снова увидимся», - вспомнила Водянова в интервью Vogue US про первую встречу с сестренкой в детдоме.

По словам Водяновой, она приехала в Нижний Новгород, как только предоставилась первая возможность, но сестру к тому времени удочерили. Позже она пыталась найти Машу через сыщиков, но тщетно, утверждает Наталья Водянова.