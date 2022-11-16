Меган Маркл и принц Гарри кричали на весь ресторан, бурно ссорясь на глазах у зевак

Ходят слухи, что Меган Маркл и принц Гарри уже давно подписали «разводное» соглашение. Якобы между герцогами Сассекскими не все гладко. Так, королевский эксперт леди Колин Кэмпбелл и вовсе считает, что у супругов назрели серьезные проблемы. Она даже заявила, что сын леди Дианы понял, кто такая его жена. У пары, к слову, подрастает двое детей: сын Арчи и дочка Лилибет.
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А на днях очевидцы рассказали, что Меган Маркл с принцем Гарри на глазах у праздных зевак выясняли отношения в ресторане. В таблоидах пишут, что герцоги Сассекские общались на повышенны тонах, кричали, бурно ссорились, совершенно не стесняясь посторонних.
При этом сами герцоги Сассекские продолжают хранить молчание. Никаких комментариев относительно слухов об их разводе они не дают.
По материалам newidea.