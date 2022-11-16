Меган Маркл и принц Гарри кричали на весь ресторан, бурно ссорясь на глазах у зевак

Ходят слухи, что Меган Маркл и принц Гарри уже давно подписали «разводное» соглашение. Якобы между герцогами Сассекскими не все гладко. Так, королевский эксперт леди Колин Кэмпбелл и вовсе считает, что у супругов назрели серьезные проблемы. Она даже заявила, что сын леди Дианы понял, кто такая его жена. У пары, к слову, подрастает двое детей: сын Арчи и дочка Лилибет.

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А на днях очевидцы рассказали, что Меган Маркл с принцем Гарри на глазах у праздных зевак выясняли отношения в ресторане. В таблоидах пишут, что герцоги Сассекские общались на повышенны тонах, кричали, бурно ссорились, совершенно не стесняясь посторонних.