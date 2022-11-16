«Деньжата сами себя не заработают»: Галкин* отправил горюющей Пугачевой цветы на годовщину, а сам не приехал

Алла Пугачева в Израиле вынуждена сидеть с детьми - девятилетними двойняшками Гарри и Лизой на вилле, скучая по мужу шоумену Максиму Галкину*, который то и дело ездит с гастролями.
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Даже 21-ю годовщину отношений супруги впервые за долгое время отметили отдельно. Певица призналась, что Максим Галкин прислал ей роскошный букет цветов. Однако сам домой не приехал. Алла Борисовна упрашивала мужу вернуться хотя бы на денек, намекнув, что она успела по нему соскучиться.
Алла Пугачева тоскует по мужу в Израиле. Фото: соцсети
«Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек», - упрашивала Максима его жена.
Зато поклонники напомнили артистке, что кто-то должен кормить семейство, вот шоумен и ездит на гастроли.
«Деньжата сами себя не заработают!», «Теперь приходится ездить по городам и весям! Это не в замке сидеть», «Надо же ему Аллу кормить! Рестораны нынче не дешевеют», «Максик деньги зарабатывает, вот и не приехал», «Какие молодцы!», «Муж-то и дома теперь не бывает!», «На виллу отдельную копит», - пишут фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента