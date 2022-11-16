«Деньжата сами себя не заработают»: Галкин* отправил горюющей Пугачевой цветы на годовщину, а сам не приехал

Алла Пугачева в Израиле вынуждена сидеть с детьми - девятилетними двойняшками Гарри и Лизой на вилле, скучая по мужу шоумену Максиму Галкину*, который то и дело ездит с гастролями.

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Даже 21-ю годовщину отношений супруги впервые за долгое время отметили отдельно. Певица призналась, что Максим Галкин прислал ей роскошный букет цветов. Однако сам домой не приехал. Алла Борисовна упрашивала мужу вернуться хотя бы на денек, намекнув, что она успела по нему соскучиться.