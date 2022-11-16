«Почему все эти годы молчала?»: психолог нашла странное в истории с сестрой-отказницей Водяновой

Психолог Вероника Степанова очень удивилась такому раскладу, поскольку событие произошло в тот момент, когда топ-модель уже была в отношениях с английским лордом и вынашивала от него ребенка. Мало того – сама имела высокий заработок и контракт в Париже.

«Я всегда чувствовала – там есть что-то страшное. Полагаю эта новость – еще цветочки», - высказалась психолог.

Степанову смутил тот момент, что Водянова ни разу никому не сказала о своей сестре и своем поступке. Хотя якобы искала ее все это время с сыщиками. Эксперт психологии не поверила словам известной модели, заметив в них много несостыковок.

«Почему все эти годы ты про это молчала? Почему не заявляла об этом публично: «Простите меня, была дурой. Помогите найти сестру!» И вообще, кто-нибудь может поверить в то, что самая богатая модель мира, не смогла найти сестру? Наташка, признавайся, может еще и мальчик где завалялся?» - написала в своем телеграме Стпепанова.