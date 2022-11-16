«Любовь живет в вашем доме»: фаворит Пугачевой поздравил их с Галкиным* с 21-летней годовщиной

На днях шоумен Максим Галкин* в своем микроблоге поделился памятным снимком с Аллой Пугачевой, уточнив, что они отметили вот уже 21-ю годовщину отношений.
За эти годы Примадонна с мужем успели пожениться, завести двоих детей - двойняшек Гарри и Лизу, которым по девять лет, и даже обвенчаться.
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С Аллой Борисовной телеведущий живет душа в душу. Примадонна даже запрещает молодому мужу повышать голос на двойняшек Гарри и Лизу. Так что и сами они не ссорятся.
Алла Пугачева вернулась к мужу в Израиль. Фото: соцсети
«21 год вместе - люблю тебя, сегодня, как и в первый год, и еще немного больше», - отметил Максим.
Не смог оставить без внимания семейный праздник Аллы Пугачевой и ее давний фаворит. Игорь Гуляев один из любимых дизайнеров певицы. Он пожелал супругам гармонии и счастья.
«Поздравляю! Пусть счастье и любовь всегда живут в вашем доме», - добавил Гуляев.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента