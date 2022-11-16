Новая девушка: Брэд Питт сходил на концерт с бывшей женой звезды «Дневников вампира»

Западных журналистов хлебом не корми – дай последить за личной жизнью 58-летнего Брэда Питта. После слухов о романе с моделью Эмили Ратаковски известного актера заметили в компании другой молодой подруги.

14 ноября кинозвезда посетила концерт Боно в Лос-Анджелесе. Но Брэд пришел не один. За кулисами шоу его сфотографировали с 29-летней Инес де Рамон. Девушка известна, как ювелир и бывшая жена актера из «Дневников вампира» Пола Уэсли. Их короткий брак закончился как раз в 2022 году.