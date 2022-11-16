Разомлевшая Михалкова показала своего жеребца: обхватила ногами с двух сторон и улыбается (красиво)

Красавица Юлия Михалкова порадовала своих почитателей свежими фотокадрами. 39-летняя экс-«пельмешка» выставила в социальные сети живые снимки, без фотошопа и в простой одежде, впечатлив искренностью фолловеров.

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На этих фото Юлия Михалкова выглядит словно девочка – хрупкой, маленькой, нежной и с открытой улыбкой.

Особенно мило Михалкова смотрится верхом на жеребце, которого артистка обхватила ногами. Снимки были сделаны в Ингушетии во время благотворительной акции по очистке берега местной реки.