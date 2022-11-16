Скоро догонят замок Пугачевой! Раскрыта стоимость нового особняка Ханны и Пашу

Последние годы Ханна и Пашу активно занимались строительством своего нового трехэтажного особняка. Недавно звездное семейство наконец завершило ремонт и переехало.
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На обустройство загородного дома пара не пожалела денег. Коттедж, площадью 1600 квадратных метров, выглядит просто роскошно: на кухне красуется мраморный стол, ванна сверкает от хрусталя, а стены покрыты латунью.
Где именно находится особняк точно неизвестно. По мнению специалиста по недвижимости Валентина Канциберова, ориентировочно его местоположение можно определить, ориентируясь на спутниковые карты и список элитной недвижимости.
«Вполне возможно, это "Миллениум парк". Приблизительная стоимость похожей недвижимости в том районе, составляет 458 миллионов 998 тысяч рублей», — рассказал эксперт Telegram-каналу «Звездач».
Напомним, недавно Алла Пугачева выставила на продажу свой элитный особняк-замок, расположенный в подмосковной деревне Грязь. Звездный дом оценили в миллиард рублей.