А рядом - грязные сапоги: Юлия Михалкова эротично изогнулась в постели в одной ночнушке

Известная актриса Юлия Михалкова вечером 15 ноября поделилась в социальной сети очередным провокационным снимком. На фотографии звезда «Уральских пельменей» лежит на кровати в месте, похожем на номер гостиницы.

Из одежды на Юлии - черная шелковая ночнушка. А рядом с ней, прямо на белом одеяле, находится то, чего там быть не должно - черные сапоги-трубы.

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