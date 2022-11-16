А рядом - грязные сапоги: Юлия Михалкова эротично изогнулась в постели в одной ночнушке

Известная актриса Юлия Михалкова вечером 15 ноября поделилась в социальной сети очередным провокационным снимком. На фотографии звезда «Уральских пельменей» лежит на кровати в месте, похожем на номер гостиницы.
Из одежды на Юлии - черная шелковая ночнушка. А рядом с ней, прямо на белом одеяле, находится то, чего там быть не должно - черные сапоги-трубы.
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Юлия Михалкова поделилась откровенным фото. Фото: соцсети
«В целом неплохо, но какая-то недосказанность», - пошутил в комментариях под фото Юлии один из ее подписчиков.
Напомним, недавно Михалкова опубликовала несколько фотографий, снятых в коридоре отеля. На них она стоит на четвереньках в джинсах, кожаной куртке и все тех же сапогах. Мужчинам из числа ее поклонников этот образ пришелся весьма по душе.