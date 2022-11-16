«Это меня спасло»: 15-летняя дочь Началовой впервые откровенно заговорила о смерти мамы

15-летняя наследница певицы после шоу пообщалась с корреспондентами, впервые откровенно высказавшись о смерти своей матери. Она призналась, что тяжело пережила утрату родительницы. И главной поддержкой для нее стали бабушка и близкие люди.

«Поддержка близких людей, конечно, очень помогла. А еще – умение собраться и взять себя в руки. Это меня спасло! Бабушка очень помогла. Она – моя главная поддержка и опора», - цитирует Веру Алдонину МК.ru.

Отметим, что Вера в момент кончины матери в больнице находилась в Лондоне с туристической поездкой в компании одноклассников. Менеджер Юлии Началовой специально не сообщила прессе о смерти певицы, чтобы девочке не рассказали страшную весть в самолете.

В аэропорту Веру встретил отец Евгений Алдонин, который и взял на себя ответственность за это трагическое известие.