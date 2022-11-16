«А вот и наш крестный»: Юлия Ефременкова показала человека, который станет вторым отцом для ее сына

Экс-участники телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур вечером 15 ноября показали своим подписчикам будущего крестного отца одного из сыновей-близнецов, родившихся в конце сентября.
Оказалось, что честь стать крестным ребенка молодые родители решили доверить своему хорошему другу - бизнесмену Вадиму Илишаеву.
Примечательно, что Вадим - тоже один из братьев-близнецов. Он и его брат Валерий вместе занимаются ресторанным бизнесом и в их ресторане очень любят ужинать Юлия и Мондезир.
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Ранее было объявлено, что крестными матерями мальчиков станут подруга Юлии из Краснодара, а также бывшая участница «Дома-2» Александра Гозиас.
Дата крещения пока не назначена, но Юлия упоминала, что оно состоится раньше, чем было запланировано изначально. Лишь после крестин Юлия сообщит всем имена сыновей. Тогда же поклонники пары смогут увидеть и лица детей.