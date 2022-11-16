«А вот и наш крестный»: Юлия Ефременкова показала человека, который станет вторым отцом для ее сына

Экс-участники телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур вечером 15 ноября показали своим подписчикам будущего крестного отца одного из сыновей-близнецов, родившихся в конце сентября.

Оказалось, что честь стать крестным ребенка молодые родители решили доверить своему хорошему другу - бизнесмену Вадиму Илишаеву.

Примечательно, что Вадим - тоже один из братьев-близнецов. Он и его брат Валерий вместе занимаются ресторанным бизнесом и в их ресторане очень любят ужинать Юлия и Мондезир.

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