«18 миллионов платить Киркорову нельзя!»: Худяков призвал бойкотировать запросы музыканта на корпоративах

В пример Роман Худяков привел Филиппа Киркорова, который зарабатывает целое состояние за одно выступление на частной вечеринке, а потом устраивает публичные скандалы, не боясь последствий.

«18 миллионов за новогодний корпоратив платить Филиппу Киркорову нельзя! Просто нельзя. При этом за Новый год артисты успевают отработать 5-7 таких корпоративов, а то и все 10.

(…) А потом мы удивляемся откуда берется безумное поведение, «розовые кофточки», нападения на женщин, «ду ю вонт биг скандал?!» - в Дубае, когда «поп-звезду» не пускают в бутик Prada. Такие деньги артистам попросту их разлагают», - сказал политик в своем телеграме.