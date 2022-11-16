«Всегда чувствовала – там есть что-то страшное»: о нашедшейся сестре Водяновой – психолог Степанова

Американский Vogue описал душещипательную историю о внезапно нашедшейся сестре Водяновой в Северной Каролине. Родственница супермодели знала, что усыновлена и уже взрослой сделала ДНК-тест, который установил ее связь со знаменитостью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Водянова раскрыла тайну – когда ей было 18 лет она сама предложила матери отдать на усыновление новорожденную сестренку, чтобы та могла избежать нищеты, дескать отец им не помогал, а они ютились в тесной квартирке.
Психолог Вероника Степанова удивилась такому раскладу событий. Она напомнила, что в это время Наталья уже была богата, поскольку с 12 лет работала моделью, с 16 – имела контракт в Париже.
«Это как это получается, что в свои сытые 18 лет (кстати, Водянова уже была беременна от Лорда, в 19 родила) она предложила маме отдать новорожденную младшую сестру. И если бы сестра сама ее не нашла и не сделала ДНК-тест, Водянова никогда бы сама не призналась.
Я всегда чувствовала – там есть что-то страшное. Полагаю эта новость еще цветочки», - удивилась Степанова в своем телеграме.