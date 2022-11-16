«Всегда чувствовала – там есть что-то страшное»: о нашедшейся сестре Водяновой – психолог Степанова

Водянова раскрыла тайну – когда ей было 18 лет она сама предложила матери отдать на усыновление новорожденную сестренку, чтобы та могла избежать нищеты, дескать отец им не помогал, а они ютились в тесной квартирке.

Психолог Вероника Степанова удивилась такому раскладу событий. Она напомнила, что в это время Наталья уже была богата, поскольку с 12 лет работала моделью, с 16 – имела контракт в Париже.