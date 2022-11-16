Алена Апина показалась на премьере фильма «Покерфейс» с новой прической и таинственным женихом

В российской столице вечером 15 ноября состоялась закрытая премьера фильма «Покерфейс» режиссера Рассела Кроу, где он же сыграл главную роль. Одной из гостей премьеры стал известная певица Алена Апина.
Звезда 1990-х опубликовала в социальной сети видео, на котором она позирует фотографам за карточным столом. Подписчики обратили внимание на ее новую прическу - с вьющимися волосами, издалека похожими на дреды.
«На премьере фильма «Покерфейс». Обещали Рассела Кроу, но... Понимаем! Не до жиру. Спасибо хоть кино подвезли!» - написала Апина под видео.
Подписчики отмечают, что к своим 58 годам певица заметно постарела, а ее лицо округлилось. Кто-то даже сравнил ее с актрисой Татьяной Васильевой.
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Алена Апина с дочкой. Фото: Telegram / НеМалахов
Тем временем, Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал фото Апиной, сидящей в зале перед началом фильма. По левую руку от нее можно увидеть 20-летнюю дочку Ксению - крестницу покойного Бориса Моисеева.
Справа от звезды сидит незнакомый мужчина, которого «НеМалахов» назвал «таинственным женихом» Апиной.