Алена Апина показалась на премьере фильма «Покерфейс» с новой прической и таинственным женихом

В российской столице вечером 15 ноября состоялась закрытая премьера фильма «Покерфейс» режиссера Рассела Кроу, где он же сыграл главную роль. Одной из гостей премьеры стал известная певица Алена Апина.

Звезда 1990-х опубликовала в социальной сети видео, на котором она позирует фотографам за карточным столом. Подписчики обратили внимание на ее новую прическу - с вьющимися волосами, издалека похожими на дреды.

«На премьере фильма «Покерфейс». Обещали Рассела Кроу, но... Понимаем! Не до жиру. Спасибо хоть кино подвезли!» - написала Апина под видео.

Подписчики отмечают, что к своим 58 годам певица заметно постарела, а ее лицо округлилось. Кто-то даже сравнил ее с актрисой Татьяной Васильевой.

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