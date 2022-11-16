Виктория Боня рассказала, что хранилось в украденном из ее квартиры сейфе

Полиция Монако все еще не нашла преступников, обокравших квартиру звезды телепроекта «Дом-2» Виктории Бони в то время, когда она со своей мамой отдыхала в Париже. Тем временем, Боня наконец-то рассказала своим подписчикам о содержимом унесенного из квартиры сейфа.

«Как же долго они его тягали, потели, старались. А сейф был пустой», - поведала девушка, смеясь над воришками.

Напомним, в этот раз добычей преступников стали сумки Виктории и драгоценности. Они также приметили большой и очень тяжелый сейф и, решив, что внутри хранится что-то ценное, унесли его с собой.

По мнению хозяйки сейфа, это наверняка было нелегко, учитывая его вес и то, что через главный вход его вынести было нельзя. Боня считает, что преступники перетащили металлический ящик и прочее «добро» через забор.

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