«Наложили 14 швов»: Эдгард Запашный показал лицо после атаки тигра (видео)

Знаменитый дрессировщик Эдгар Запашный после сегодняшнего инцидента в цирке оказался в больнице, где ему зашили рваные раны на лице.

«Наложили 14 швов. Когтями Рой мне зацепил лоб,скулу и нос!» - поведал Запашный подписчикам своего Telegram-канала.

Он также опубликовал видео из больницы. На этих кадрах видно, как врач работает с его носом.

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