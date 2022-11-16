«Наложили 14 швов»: Эдгард Запашный показал лицо после атаки тигра (видео)

Знаменитый дрессировщик Эдгар Запашный после сегодняшнего инцидента в цирке оказался в больнице, где ему зашили рваные раны на лице.
«Наложили 14 швов. Когтями Рой мне зацепил лоб,скулу и нос!» - поведал Запашный подписчикам своего Telegram-канала.
Он также опубликовал видео из больницы. На этих кадрах видно, как врач работает с его носом.
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По словам артиста, в случившемся он виноват сам. Молодой тигр по кличке Рой не собирался его убивать, а просто махнул лапой. В тот момент Эдгард отвлекся, а потому угодил под эту лапу.
«Всё равно его люблю», - признался Запашный.