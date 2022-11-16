«Это разрушило меня эмоционально»: жена губернатора Калифорнии рассказала о том, как ее насиловал Харви Вайнштейн

В списке женщин, до которых домогался американский киномагнат Харви Вайнштейн, значится уже свыше сотни имен, и еще более 20 признались в том, что были им изнасилованы. Среди последних оказалась и актриса Дженнифер Сибел Ньюсом - супруга нынешнего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсона.
На этой неделе Дженнифер начала давать показания на судебном процессе против Вайнштейна, который проходит в Лос-Анджелесе. Ее эмоциональный рассказ, как считают журналисты, станет одним из самых больших камней на чаше правосудия, которая в итоге послужит основанием для отправки знаменитого кинопродюсера в тюрьму до конца его дней.
Знакомство жены губернатора с Вайнштейном случилось в 2005 году на Международном кинофестивале в Торонто. В то время она была малоизвестной 32-летней актрисой, а он - одной из самых значимых и уважаемых фигур в кинобизнесе.
«Мне казалось, что Красное море расступается», — вспоминает она тот день, когда продюсер подошел к ней, чтобы представиться.
Спустя несколько недель он заехал к Дженнифер домой в Лос-Анджелесе и привез в подарок книгу. И пригласил заехать на следующий день к нему в отель, чтобы обсудить ее карьеру.
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Дженнифер Сибел Ньюсом и ее семья. Фото: соцсети
В отеле девушка сразу заподозрила неладное, как только увидела бутылку шампанского в ведерке со льдом. Вскоре начались приставания. Она умоляла его прекратить. Но продюсер не останавливался и в пылу страсти говорил лишь, что индустрия кино работает именно так.
«Я трясусь. Я плачу. Он знал, что это вовсе не означает согласие».
Пока Дженнифер давала показания, Вайнштейн находился в зале. А вот ее мужа, губернатора Калифорнии, суд попросил удалиться, опасаясь, что супруге будет стыдно говорить о деталях в его присутствии, либо сам Ньюсом может не сдержать эмоций, услышав такое.
Сам продюсер, напомним, свою вину отрицает. А его адвокат Марк Верксман однажды назвал женщин, участвовавших в процессе, «проститутками, которые спали с Харви Вайнштейном, чтобы продвинуться в Голливуде».
Харви Вайнштейн. Фото: соцсети