«Это разрушило меня эмоционально»: жена губернатора Калифорнии рассказала о том, как ее насиловал Харви Вайнштейн

В списке женщин, до которых домогался американский киномагнат Харви Вайнштейн, значится уже свыше сотни имен, и еще более 20 признались в том, что были им изнасилованы. Среди последних оказалась и актриса Дженнифер Сибел Ньюсом - супруга нынешнего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсона.

На этой неделе Дженнифер начала давать показания на судебном процессе против Вайнштейна, который проходит в Лос-Анджелесе. Ее эмоциональный рассказ, как считают журналисты, станет одним из самых больших камней на чаше правосудия, которая в итоге послужит основанием для отправки знаменитого кинопродюсера в тюрьму до конца его дней.

Знакомство жены губернатора с Вайнштейном случилось в 2005 году на Международном кинофестивале в Торонто. В то время она была малоизвестной 32-летней актрисой, а он - одной из самых значимых и уважаемых фигур в кинобизнесе.

«Мне казалось, что Красное море расступается», — вспоминает она тот день, когда продюсер подошел к ней, чтобы представиться.

Спустя несколько недель он заехал к Дженнифер домой в Лос-Анджелесе и привез в подарок книгу. И пригласил заехать на следующий день к нему в отель, чтобы обсудить ее карьеру.

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