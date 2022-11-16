«Привлекает внимание мужчин, как может»: Ольга Бузова в кардигане на голое тело случайно сверкнула грудью

Ольга Бузова уже давно стала знаменитостью в России. Она ведет несколько передач на телевидении, а также зачастую дает концерты и играет в театре. В свои 36 лет она не обрела счастье лишь в личной жизни. Хотя недавно артистка призналась, что у нее есть богатый ухажер. А на публике ей оказывает знаки внимания актер Антон Филиппенко.
Но пока Бузова живет одна. Она переехал в новую роскошную квартиру. На публике телеведущая продолжает щеголять в пикантных нарядах. На красных дорожках ее можно увидеть в шортах, а на съемках она носит наряды, которые выгодно подчеркивают ее фигуру.
15 ноября Бузова отправилась на съемки. Она решила покрасоваться в гримерке. Телеведущая облачилась в кардиган макси на пуговицах. Однако она отказалась от лифчика. Артистка похвасталась макияжем с акцентом на губы и высоким конским хвостом. В какой-то момент Ольга засветила грудь, но сразу поправила декольте.
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Поклонники решили, что звезда намеренно отказалась от белья. Они считают, что артистка дразнит мужчин, которые за ней ухаживают. «Ну прям душа на распашку», «Оля, уже ничего не прячешь?», «А кофточка сползла», «Наряд вам большой», «Ну могла бы не прикрывать, там и так пусто», «Привлекает внимание мужчин, как может», — стали писать подписчики.