«Привлекает внимание мужчин, как может»: Ольга Бузова в кардигане на голое тело случайно сверкнула грудью

15 ноября Бузова отправилась на съемки. Она решила покрасоваться в гримерке. Телеведущая облачилась в кардиган макси на пуговицах. Однако она отказалась от лифчика. Артистка похвасталась макияжем с акцентом на губы и высоким конским хвостом. В какой-то момент Ольга засветила грудь, но сразу поправила декольте.

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