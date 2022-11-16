Теперь с каре: вернувшаяся в Россию Собчак сменила имидж

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Но 15 ноября Собчак заметили в столице. Ее машина оказалась у здания «Ростеха». По слухам, она приезжала, чтобы уладить конфликт с Сергеем Чемезовым. В этот же день телеведущая выложила видео, на котором предстала в домашней обстановке. За окном были деревья и снег, что указывало на то, что она находится в столице.

Однако Ксения рассказывала о том, как купить недвижимость в Дубае. При этом она предстала в платье в цветочек и с новой прической. Телеведущая сделала каре.