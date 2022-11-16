Теперь с каре: вернувшаяся в Россию Собчак сменила имидж

Ксения Собчак уже много лет строит карьеру телеведущей. Она также стала одной из топовых журналисток. Уже несколько лет блондинка снимает собственные проекты и берет интервью у именитых персон. Примечательно, что недавно она оказалась в центре скандала. Звезда убежала в Литву тайком. Оказалось, что у нее есть израильский паспорт.
Несколько недель Ксения провела за границей. Ее объявили подозреваемой в деле о вымогательстве, а потом перевели в статус свидетеля. Примечательно, что даже день рождения она не смогла отпраздновать с близкими. Но недавно блондинка вернулась в России. С ней на границе отметился муж Константин Богомолов.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Но 15 ноября Собчак заметили в столице. Ее машина оказалась у здания «Ростеха». По слухам, она приезжала, чтобы уладить конфликт с Сергеем Чемезовым. В этот же день телеведущая выложила видео, на котором предстала в домашней обстановке. За окном были деревья и снег, что указывало на то, что она находится в столице.
Однако Ксения рассказывала о том, как купить недвижимость в Дубае. При этом она предстала в платье в цветочек и с новой прической. Телеведущая сделала каре.
Еще недавно у Ксении были длинные волосы. Некоторые поклонники даже не сразу ее узнали. Пользователи Сети заметили, что она также похудела.
Сейчас по уголовному делу о вымогательстве в особо крупном размере у главы «Ростеха» проходят трое обвиняемых: ассистент Собчак Кирилл Суханов, экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский и светский репортер Тамирлан Бигаев.
Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды