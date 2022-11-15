Ноги бесстыдно задрала вверх: постройневшая Валя Карнавал в микро-шортиках засветила прелести прямо в постели

На этот раз Валя устроила пикантную фотосессию. Она позировала в футболке с принтом и микро-шортиках. При этом звезда закинула ноги наверх, подтягивая гольфы. Она засветила свои упругие бедра на камеру. В образе американской школьницы Карнавал красовалась на кровати.

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