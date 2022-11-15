Ноги бесстыдно задрала вверх: постройневшая Валя Карнавал в микро-шортиках засветила прелести прямо в постели

Валя Карнавал прославилась на всю страну. Она снимает ролики для соцсетей и поет. Лишь недавно блондинке исполнился 21 год, а она уже живет на широкую ногу. Валя катается на розовом «гелике» и щеголяет в дорогих нарядах. А недавно она начала готовиться к свадьбе с Сашей Стоуном. Спортсмен был очарован, когда встретил ее на шоу «Звезды в Африке».
Примечательно, что Карнавал знакома с Бастой, выступала на «Новой волне», а также недавно снялась в сериале. Она не боится экспериментировать с образами. Но недавно блогерша похудела, чем удивила поклонников.
На этот раз Валя устроила пикантную фотосессию. Она позировала в футболке с принтом и микро-шортиках. При этом звезда закинула ноги наверх, подтягивая гольфы. Она засветила свои упругие бедра на камеру. В образе американской школьницы Карнавал красовалась на кровати.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие признались, что не сразу узнали повзрослевшую блогершу. «Ну что ха куколка», «Вот это похудела», «Шикарные позы выбираешь», «А стоун одобрил такие кадры», «Для кого так позируешь», «Ну все же видно! А ты невеста», — стали писать пользователи Сети.