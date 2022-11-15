«Вы — пример»: Юлия Проскурякова публично расшаркалась перед Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным*

Певица Алла Пугачева решила напомнить поклонникам о важной дате, которую они отмечают 14 ноября с Максимом Галкиным*.

В микроблоге Примадонна опубликовала собственный снимок, в кадре она запечатлена рядом с букетом нежнейших эустом — подарком мужа, который в этот день далеко от нее.

«Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек», — написала Алла Пугачева.

Под публикацией отметились многие знаменитости. В комментариях звездную пару с годовщиной поздравили Юлия Высоцкая, Игорь Гуляев, Марина Юдашкина, Александр Васильев, Светлана Бондарчук.

В числе знаменитостей, отреагировавших на пост Аллы Пугачевой, и жена композитора и поэта-песенника Игоря Николаева, Юлия Проскурякова. Она фактически публично расшаркалась перед Примадонной и ее мужем, а вот сам Игорь Николаев предпочел промолчать.

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