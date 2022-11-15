Показала всю красоту: Наталья Рудова обнажила свои упругие бедра в разорванных лосинах

Обычно Наталья без стеснения щеголяет в купальнике. Она также демонстрировала фигуру в белье. Однако на этот раз блондинка случайно засветила свои упругие бедра. Она засняла на камеру, как на ней порвались лосины в пикантных местах. Рудова призналась, что тренер был особенно усердным в этот день.

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