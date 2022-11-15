Показала всю красоту: Наталья Рудова обнажила свои упругие бедра в разорванных лосинах

Наталья Рудова является известной актрисой. Она уже давно снимается в кино. В ее копилке десятки ярких ролей. Актриса уже снималась с Дмитрием Нагиевым. Также она недавно поработала с Павлом Прилучным. Блондинка не скрывает, что свою личную жизнь она скрывает. При этом звезда регулярно хвастается своими формами.
На этот раз Рудова основательно закупилась нарядами на осень и зиму. Она привыкла подчеркивать свои достоинства. Но иногда актриса может выйти в свет в косухе и брюках. При этом она дома много занимается спортом.
Обычно Наталья без стеснения щеголяет в купальнике. Она также демонстрировала фигуру в белье. Однако на этот раз блондинка случайно засветила свои упругие бедра. Она засняла на камеру, как на ней порвались лосины в пикантных местах. Рудова призналась, что тренер был особенно усердным в этот день.
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Поклонники отметили, что выглядит Рудова бесподобно.
«Ого, как эффектно порвались лосины», «А так даже лучше», «Тренировка удалась», «Ну прям ножки эталонные», «Неловкая ситуация», «Просто случайно все лучшее показала», «В жизни все к лучшем!», «Очень красивая», — стали писать пользователи Сети.