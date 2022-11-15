В белом чепчике: Юлия Ефременкова из «Дома-2» разрешила показать крупным планом одного из сыновей-близнецов

Несмотря на наличие двух сыновей-близнецов, которым нет еще и двух месяцев, Юлия Ефременкова и ее избранник Мондезир ведут довольно активный образ жизни.
Молодые родители мало спят и все свое время посвящают малышам, но при этом выходят в свет и принимают дома гостей.
На этот раз пара выбралась в ресторан в Москве-Сити, чтобы встретиться с друзьями, в числе которых будущий крестный одного из их сыновей-близнецов. Как рассказала Юлия Ефременкова, они с Мондезиром решили представить мальчиков крестному именно в ресторане.
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В ожидании встречи с друзьями Юлия Ефременкова одного из сыновей взяла на руки, а второго положила спать рядом на диванчике.
Молодую маму с одним из близнецов запечатлел Мондезир. Кроха в белом чепчике посапывал на руках у Юлии Ефременковой. Камера показала его головку крупным планом, что бывает нечасто. Ефременкова не очень горит желанием демонстрировать детей.
Юлия Ефременкова с одним из сыновей-близнецов на руках. Фото: скрин соцсети
Напомним, сыновья Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября с помощью кесарева сечения.