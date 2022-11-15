В белом чепчике: Юлия Ефременкова из «Дома-2» разрешила показать крупным планом одного из сыновей-близнецов

Несмотря на наличие двух сыновей-близнецов, которым нет еще и двух месяцев, Юлия Ефременкова и ее избранник Мондезир ведут довольно активный образ жизни.

Молодые родители мало спят и все свое время посвящают малышам, но при этом выходят в свет и принимают дома гостей.

На этот раз пара выбралась в ресторан в Москве-Сити, чтобы встретиться с друзьями, в числе которых будущий крестный одного из их сыновей-близнецов. Как рассказала Юлия Ефременкова, они с Мондезиром решили представить мальчиков крестному именно в ресторане.

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