Затмила всех: звезда «Теста на беременность» Лянка Грыу обнажила плечи в блузе-волане на тонких бретелях

Лянка Грыу

Лянка Грыу. Фото: Global Look Press

Актриса Лянка Грыу посетила светское мероприятие.

Актриса Лянка Грыу, безусловно, стала звездой светского мероприятия — премьерного показа нового сезона сериала «Тест на беременность», которое состоялось в этот вторник, 15 ноября, в столичном кинотеатре «Художественный».

Исполнившая в сериале роль заведующей лаборатории, красавицы Ольги, Лянка Грыу затмила всех на премьере.

Для выхода в свет Лянка Грыу выбрала очень акцентный и яркий образ. Она облачилась в белую блузу-волан на тонких бретелях, сочетав ее с черными брюками со стрелками.

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Лянка Грыу на премьере. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

Первый сезон сериала «Теста на беременность» зрители увидели в 2014 году, а в 2019-м — второй. Сериал имел бешеный успех у аудитории.

Его создатели планируют показать четвертый сезон сразу, встык за третьим. По словам Лянки Грыу, популярен «Тест на беременность» не только у женщин.

«Я знаю многих мужчин, которые не хотели смотреть этот сериал, но потом втянулись», — сказала Лянка Грыу.

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