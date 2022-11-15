Затмила всех: звезда «Теста на беременность» Лянка Грыу обнажила плечи в блузе-волане на тонких бретелях

Первый сезон сериала «Теста на беременность» зрители увидели в 2014 году, а в 2019-м — второй. Сериал имел бешеный успех у аудитории.

Его создатели планируют показать четвертый сезон сразу, встык за третьим. По словам Лянки Грыу, популярен «Тест на беременность» не только у женщин.