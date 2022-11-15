Звезда сериала «Тест на беременность» Светлана Иванова: «Моя героиня живая женщина, страдает»

Актриса Светлана Иванова — исполнительница главной роли в сериале «Тест на беременность». Ее героиня Наталья Бахметьева — талантливый врач, оперирующий гинеколог.

Третий сезон расскажет о новом этапе жизни Бахметьевой. Больницу, где она работала, передают частному лицу и переоборудуют в коммерческий перинатальный центр, а главным врачом назначают принципиальную и высокомерную Нину Артамонову, которую сыграла Кристина Орбакайте. На операционный стол к Бахметьевой попадает пациентка в тяжелом состоянии, и ради нее Наталья проводит операцию, на которую у клиники нет лицензии. За это главврач увольняет Бахметьеву. Наталья вынуждена срочно искать работу, ведь ей надо заботиться о трехлетнем сыне Мише.

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