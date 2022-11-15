Звезда сериала «Тест на беременность» Светлана Иванова: «Моя героиня живая женщина, страдает»

Актриса Светлана Иванова — исполнительница главной роли в сериале «Тест на беременность». Ее героиня Наталья Бахметьева — талантливый врач, оперирующий гинеколог.
Третий сезон расскажет о новом этапе жизни Бахметьевой. Больницу, где она работала, передают частному лицу и переоборудуют в коммерческий перинатальный центр, а главным врачом назначают принципиальную и высокомерную Нину Артамонову, которую сыграла Кристина Орбакайте. На операционный стол к Бахметьевой попадает пациентка в тяжелом состоянии, и ради нее Наталья проводит операцию, на которую у клиники нет лицензии. За это главврач увольняет Бахметьеву. Наталья вынуждена срочно искать работу, ведь ей надо заботиться о трехлетнем сыне Мише.
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В этот вторник Светлана Иванова появилась на премьере третьего сезона так полюбившегося зрителям сериала «Тест на беременность», которая состоялась в кинотеатре «Художественный».
«Моя героиня живая женщина. Страдает, что-то у нее не получается. Моя героиня — мама. И я тоже. Это помогает в творчестве», — поделилась Светлана Иванова.
Светлана Иванова на премьере. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Как стало известно, телезрители увидят сразу два сезона сериала «Тест на беременность». Четвертый планируют показать сразу, встык к третьему.