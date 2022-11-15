Трусы-сеточка торчат, грудь видно: Клава Кока в откровенном образе сразила публику

Примечательно, что теперь Клава поделилась кадрами с фотосессии. Она покрасовалась в наряде с кожаными брюками и розовым жакетом, который распахнула без стеснения. Топ с разрезами позволил ей засветить грудь, а из-под брюк торчали трусы в сетку. Она раскованно позировала перед камерой.

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