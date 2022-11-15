Трусы-сеточка торчат, грудь видно: Клава Кока в откровенном образе сразила публику

Клава Кока является популярной исполнительницей. Она уже давно строит карьеру на сцене и добилась немалых высот. Певица выпустила хиты, а также пела в дуэте с Александром Реввой и Мари Краймбрери. Поклонники восхищаются не только ее песнями, но и имиджем. А недавно у звезды появился жених.
На этот раз Клава не стала раскрывать подробности личной жизни. Она продолжает сниматься и выступать. При этом певица зачастую предстает в дерзких нарядах. Она не скрывает, что раскрепостилась после съемок для мужского журнала.
Примечательно, что теперь Клава поделилась кадрами с фотосессии. Она покрасовалась в наряде с кожаными брюками и розовым жакетом, который распахнула без стеснения. Топ с разрезами позволил ей засветить грудь, а из-под брюк торчали трусы в сетку. Она раскованно позировала перед камерой.
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Поклонники были ошарашены. Многие отметили, что наряд выглядит очень провокационно.
«Такая Барби», «Просто красотка», «Выглядит прекрасно», «Такие формы», «А кто ваш стилисты?», «Словно одежду моль поела», «Ой, Клава! Не скатывайтесь до Бузовой», «Какие у вас формы, о-ля-ля», — стали писать подписчики.