Уже была богата: Водянову уличили во лжи с объявившейся сестрой

Неожиданная история с новоявленной сестрой Натальи Водяновой начала обрастать неприятными подробностями. Модель, напомним, сенсационно заявила, что у нее есть сестра Маша, которую они отдали на воспитание в американскую семью из-за бедности. И недавно они снова встретились.

«Отец Маши перестал нам помогать, когда она родилась. И я предложила маме удочерение, чтобы мы могли выжить», — честно сказала Водянова.

Наташе тогда было 18 лет. И сразу возникают несоответствия. Наталья Водянова с 12 лет была зачислена в модельное агентство Евгении Чкаловой. На одном из просмотров ее заметил скаут агентства Viva Model Management и сразу предложил работу в Париже.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По прошествии нескольких месяцев несовершеннолетняя девушка отправилась в столицу Франции. То есть к 18 годам она была уже супермоделью и очень хорошо зарабатывала.