Жакет из кожи и платье в обтяжку: Орбакайте появилась на премьере «Теста на беременность», ради которого стала неузнаваемой

Дочь Аллы Пугачевой, известная певица и актриса Кристина Орбакайте довольно редко в последнее время выходит в свет. Сейчас звезда много гастролирует.
Буквально вчера, 14 ноября. Кристина Орбакайте давала концерт в Баку. А в эту среду уже блистала в кинотеатре «Художественный» на светской премьере нового сезона сериала «Тест на беременность».
На публике Кристина Орбакайте предстала в черном кожаном жакете, надетом поверх мини-платья, которое туго обтягивало стройную фигуру знаменитости.
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Кристина Орбакайте на премьере. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
В третьем сезоне сериала «Тест на беременность» Кристина Орбакайте сыграла Нину Артамонову, успешную женщину, нового главврача клиники. Ради этой роли Орбакайте изменилась практически до неузнаваемости, став брюнеткой с короткими волосами.
Анна Калашникова и Кристина Орбакайте на премьере. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro