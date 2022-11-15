Жакет из кожи и платье в обтяжку: Орбакайте появилась на премьере «Теста на беременность», ради которого стала неузнаваемой

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Актриса и певица Кристина Орбакайте впервые за долгое время вышла в свет.

Дочь Аллы Пугачевой, известная певица и актриса Кристина Орбакайте довольно редко в последнее время выходит в свет. Сейчас звезда много гастролирует.

Буквально вчера, 14 ноября. Кристина Орбакайте давала концерт в Баку. А в эту среду уже блистала в кинотеатре «Художественный» на светской премьере нового сезона сериала «Тест на беременность».

На публике Кристина Орбакайте предстала в черном кожаном жакете, надетом поверх мини-платья, которое туго обтягивало стройную фигуру знаменитости.

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Кристина Орбакайте на премьере. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

В третьем сезоне сериала «Тест на беременность» Кристина Орбакайте сыграла Нину Артамонову, успешную женщину, нового главврача клиники. Ради этой роли Орбакайте изменилась практически до неузнаваемости, став брюнеткой с короткими волосами.

Анна Калашникова и Кристина Орбакайте на премьере. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

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