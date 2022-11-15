«Я был загипнотизирован»: принца Гарри назвали «подкаблучником»

Психолог Вероника Степанова считает, что между принцем Гарри и Меган Маркл действительно пробежала кошка. Она заявила, что это видно невооруженным глазом.

«Я даже вижу, как он говорит сейчас, что был загипнотизирован, потерял себя. Он такой прям внучок бабушки, подкаблучник классический», - заявила она.

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При этом Степанова считает, что Маркл поставила перед собой четкую цель - влюбить в себя богатого мужчину во что бы то ни стало. Но удержать не смогла.