Такая уютная: Наталья Рудова в пальто песочного оттенка вышла в свет

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

Актриса Наталья Рудова появилась на светской премьере третьего сезона сериала «Тест на беременность».

Звезда сериалов, актриса Наталья Рудова старается не пропускать светских мероприятий. На этот раз блондинка стала гостьей премьеры, которая состоялась в этот вторник, 15 ноября, в кинотеатре «Художественный».

Здесь состоялся светский показ третьего сезона сериала «Тест на беременность». Перед камерами Наталья Рудова предстала в верхней одежде.

Актриса утеплилась с помощью стильного двубортного пальто песочного оттенка, надев под него контрастного - черного - цвета свитер.

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Наталья Рудова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Напомним, первый сезон сериала «Тест на беременность» вышел в 2014-м году и сразу стал хитом. Телезрителям понравилась история о талантливой враче-гинекологе Наталье Бахметьевой, и они с нетерпением стали ждать продолжения сериала. Второй сезон вышел в свет в 2019-м году, новый все увидят в этом, 2022-м году.

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