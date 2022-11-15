Такая уютная: Наталья Рудова в пальто песочного оттенка вышла в свет

Звезда сериалов, актриса Наталья Рудова старается не пропускать светских мероприятий. На этот раз блондинка стала гостьей премьеры, которая состоялась в этот вторник, 15 ноября, в кинотеатре «Художественный».

Здесь состоялся светский показ третьего сезона сериала «Тест на беременность». Перед камерами Наталья Рудова предстала в верхней одежде.

Актриса утеплилась с помощью стильного двубортного пальто песочного оттенка, надев под него контрастного - черного - цвета свитер.

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