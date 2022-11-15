Такая уютная: Наталья Рудова в пальто песочного оттенка вышла в свет

Звезда сериалов, актриса Наталья Рудова старается не пропускать светских мероприятий. На этот раз блондинка стала гостьей премьеры, которая состоялась в этот вторник, 15 ноября, в кинотеатре «Художественный».
Здесь состоялся светский показ третьего сезона сериала «Тест на беременность». Перед камерами Наталья Рудова предстала в верхней одежде.
Актриса утеплилась с помощью стильного двубортного пальто песочного оттенка, надев под него контрастного - черного - цвета свитер.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Наталья Рудова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Напомним, первый сезон сериала «Тест на беременность» вышел в 2014-м году и сразу стал хитом. Телезрителям понравилась история о талантливой враче-гинекологе Наталье Бахметьевой, и они с нетерпением стали ждать продолжения сериала. Второй сезон вышел в свет в 2019-м году, новый все увидят в этом, 2022-м году.