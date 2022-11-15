«Ест, ест, ест»: Меган Маркл обвинили в обжорстве

Психолог Вероника Степанова восхитилась физической формой Меган Маркл. По ее словам, для своего 41-летнего возраста, герцогиня выглядит шикарно.
«Посмотрите, какая у нее попа крепкая, ляжки рельефные. Прям породистая кобылка», - заявила она.
При этом Степанова подчеркнула, что Маркл наверняка страдает обжорством, как и многие другие члены королевской семьи.
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«Я вижу явное употребление булок и масла. Заедает стресс, так сказать. Вот прям ест, ест, ест», - добавила Степанова.