«Ест, ест, ест»: Меган Маркл обвинили в обжорстве

Психолог Вероника Степанова восхитилась физической формой Меган Маркл. По ее словам, для своего 41-летнего возраста, герцогиня выглядит шикарно.

«Посмотрите, какая у нее попа крепкая, ляжки рельефные. Прям породистая кобылка», - заявила она.

При этом Степанова подчеркнула, что Маркл наверняка страдает обжорством, как и многие другие члены королевской семьи.

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