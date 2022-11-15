«Случилось еще хуже»: Саша Черно пожаловалась на банкротство

Скандально известная экс-участница «Дома-2» Саша Черно рассказала о своем банкротстве. У девушки сейчас какая-то черная полоса: она потеряла аккаунты в социальных сетях, которые составляли большую часть ее дохода, а в их с Иосифом Оганесяном браке серьезный кризис.

Известная парочка, чтобы наладить свои отношения, решила вернуться на проект. Черно считает, что «родные стены» помогут им вспомнить, с чего все начиналось. Однако сегодня теледива в своих соцсетях призналась в еще одной своей неудаче.