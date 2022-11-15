«Случилось еще хуже»: Саша Черно пожаловалась на банкротство

Скандально известная экс-участница «Дома-2» Саша Черно рассказала о своем банкротстве. У девушки сейчас какая-то черная полоса: она потеряла аккаунты в социальных сетях, которые составляли большую часть ее дохода, а в их с Иосифом Оганесяном браке серьезный кризис.
Известная парочка, чтобы наладить свои отношения, решила вернуться на проект. Черно считает, что «родные стены» помогут им вспомнить, с чего все начиналось. Однако сегодня теледива в своих соцсетях призналась в еще одной своей неудаче.
«Вы знаете, у меня и так был в жизни сложный период, а сегодня случилось еще хуже… Сказать мягко — я банкрот. К сожалению, такое бывает», — сообщила Черно.
Саша рассказала, что в свое время получила в адрес «Дома-2» множество критики, в том числе и от близких друзей. Однако, как рассказала Черно, никто из друзей в трудный момент ей так и не помог, в отличие от проекта. Она назвала это «парадоксом».
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Звездная пара и их двухлетний сын Стефан уже неделю находятся на телепроекте. Пара ходит на свидания и пытается возродить свои чувства. Вчера в личном блоге Саша Черно подвела итоги недели пребывания в шоу. По ее словам, она приняла решение побыть в «родных стенах» еще какое-то время и попытаться все наладить.